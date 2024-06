Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze w Koszalinie. Gdzie głosować?

Co to jest Parlament Europejski?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Lokale wyborcze w Koszalinie - lista

Archiwum Państwowe

Bursa Międzyszkolna

Centrum Edukacji Nauczycieli

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois

II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego

Koszalińska Biblioteka Publiczna

Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1

Koszalińska Biblioteka Publiczna Filia Nr 12

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o.

Ośrodek Sportowy

Politechnika Koszalińska

Przedszkole Integracyjne

Przedszkole Nr 10

Przedszkole Nr 12

Przedszkole Nr 14

Przedszkole Nr 15

Przedszkole Nr 21

Przedszkole Nr 22

Przedszkole Nr 35

Przedszkole Nr 37

Przedszkole Nr 7

Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 21

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 13

Szkoła Podstawowa Nr 17

Szkoła Podstawowa Nr 18 (dawne Gimnazjum Nr 9)

Szkoła Podstawowa Nr 23

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa nr 18

VI Liceum Ogólnokształcące

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

Zespół Szkół Nr 12

Zespół Szkół Nr 7

Zespół Szkół Nr 8

Zespół Szkół nr 9

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania