Taxi w Koszalinie. Tanio i sprawnie. Którą firmę taksówkarską inni polecają? Opinie

Niemal w każdej firmie taksówkarskiej obowiązują różne taryfy. Mogą to być:

Wracanie do domu wieczorem może sporo kosztować. Warto jednak zastanowić się, jak można jeździć tanio taksówką po Koszalinie. Wracaj ze znajomymi. Jeśli jedziecie w tym samym kierunku, warto zabrać się razem. Część trasy pokonacie wspólnie, więc koszty się rozłożą.

Co trzeba zgłosić dyspozytorowi taxi?

Na poczcie okazało się, że paczka do odbioru jest za duża, by zanieść ją na piechotę? Pamiętaj, by wspomnieć dyspozytorowi o tym, że masz przy sobie większy gabaryt.

Przeciętny samochód osobowy mieści maksymalnie kierowcę i 4 pasażerów. Niektóre firmy ze względów bezpieczeństwa dopuszczają maksymalnie 3 pasażerów. Powiadom dyspozytora, jeśli będzie was więcej niż troje.