Ścieżki rowerowe do 7 km od Koszalina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

Trasa poprowadzona nadmorską trasą EuroVelo 10. Jej celem jest Ustronie Morskie. Trasa to ok. 80 km dla bardziej wprawionych rowerzystów. Nawiguj

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Koszalina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa poprowadzona przez Jamno i Łabusz niemalże brzegiem jeziora Jamno. Mimo stosunkowo małej odległości (39 km) warto się do niej dobrze przygotować. Podjazd do Koszalina od strony Sianowa bywa wymagający, daje on jednak dużą satysfakcję z jazdy.

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 619 m

Suma zjazdów: 620 m

Skynet3 poleca trasę rowerzystom z Koszalina

Nawiguj