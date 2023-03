Nordic walking do 69 km od Koszalina. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 11 - 12 marca

Trasy nordic walking z Koszalina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 69 km od Koszalina. Zobacz, czy ścieżka polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka będzie pogoda w Koszalinie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Solny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,94 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 24 m

Kolobrzeg_REGENERACJA poleca trasę mieszkańcom Koszalina

Jest to szlak turystyczny powstały na bazie średniowiecznego traktu handlowego biegnącego z nad morza na południe kraju. Średniowieczni kupcy podróżowali wozami wypełnionymi drogocennym towarem - solą zakupioną w Kołobrzegu - do centralnych regionów kraju. Szlak oznaczono kolorem czerwonym, jego całkowita długość to 152 km, kołobrzeski odcinek to zaledwie 4km. Szlak swój bieg rozpoczyna w Kołobrzegu przy Baszcie Lontowej (zwanej Prochową), kończy się natomiast w krainie jezior na Pojezierzu Drawskim - w miejscowości Czaplinek.

Przebieg szlaku:

Baszta Lontowa (zwana Prochową), ul. Dubois, przejście pomiędzy ul. Giełdową a ul. Budowlaną (chodnikiem, pomiędzy domami), ul. Słowińców, ul. Koszalińska, ul. Grochowska, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje, ciekawe miejsca: