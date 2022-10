Nauczyciele znowu załamują ręce. Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2022 (zdjęcia)

Najnowsze i najśmieszniejsze hity z klasówek, sprawdzianów i kartkówek (26.09.2022). Po powrocie do szkoły najlepsze hity z zeszytów uczniów nie dają spokoju nauczycielom. Sprawdź, co belfrowie i ich wychowankowie publikują na portalach społecznościowych. Zobacz najzabawniejsze prace uczniów w 2022 roku

Powrót do szkoły to dla wielu wstrząs. Mowa tu nie tylko o uczniach. Wielu nauczycieli już przeżywa przyszłe sprawdzanie wesołej twórczości swoich wychowanków. Jak sobie z tym radzą? Niektórzy publikują te najzabawniejsze na forach społecznościowych m.in. po to, aby rodzice mieli świadomość tego, jak ich dzieci podchodzą do kwestii nauki. Dla innych może być to forma terapii i odstresowania się. Zobaczcie jak kreatywni potrafią być uczniowie wymyślając odpowiedzi na pytania nauczycieli. Zebraliśmy te najśmieszniejsze: