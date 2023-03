Najlepsze jedzenie w Koszalinie? Kuchnia tradycyjna, włoska, roślinna? Które miejsca polecacie?

Gdzie smacznie zjeść w Koszalinie?

Wybierając restaurację, zazwyczaj porównujemy opinie bywalców. To świetny sposób, by wybrać idealne miejsce, w którym można zjeść w Koszalinie. Ale warto wcześniej wiedzieć jaki jest wybór. Dlatego zgromadziliśmy w jednym miejscu firmy gastronomiczne, które znajdziesz w okolicy. Jeśli znasz inną, której brakuje, podpowiedz osobie zarządzającej social mediami, że nie ma go na liście.

Które miejsca z dobrym jedzeniem w Koszalinie znajdziesz poniżej? M.in.:

kebabownia

smażalnia ryb

piekarnia

firma cateringowa

restauracja

kuchnia włoska

kuchnia orientalna

kuchnia roślinna

Po dobrym obiedzie nie ma się pretensji do nikogo – nawet do własnej rodziny.

Oscar Wilde

Ciekawe jedzenie z dostawą na telefon w Koszalinie

Nie masz czasu, by przygotowywać obiadu, a głodu nie oszukasz? Wybierz spośród poniższych miejsc.