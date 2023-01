Gdzie na spacer do 69 km od Koszalina. Pomysły spędzenie czasu w weekend 14 - 15 stycznia

Spacerem w okolicy Koszalina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 69 km od Koszalina, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: darłówko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,96 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 900 m

Suma zejść: 871 m

Trasę dla spacerowiczów z Koszalina poleca Wojciechstypa

W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 137 m

Suma zejść: 136 m